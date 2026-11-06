Сбежавшего в аэропорту Краснодара кота вернули хозяевам в Батуми. Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Кота, сбежавшего из переноски в аэропорту Краснодара, вернули хозяевам в Батуми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании Red Wings.

«У этой истории наконец финал, которого мы все так ждали: кот Василий благополучно прилетел в Батуми и воссоединился со своей семьей!» - сообщает компания.

Инцидент произошел еще в сентябре, когда кот смог выбраться из переноски и сбежать в краснодарском аэропорту. Сотрудники службы наземного обслуживания воздушной гавани нашли его в конце октября. После этого авиакомпания связалась с владельцами животного, которые находились в Батуми - те подтвердили, что найденный кот действительно Василий.

Как рассказали в Red Wings, компания помогла организовать транспортировку питомца к хозяевам - пушистому пассажиру выделили отдельное кресло, и он отлично перенес полет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Воронеже вернули домой кота Феликса, забытого в автобусе. Во время поездки хозяйке кота стало плохо, из-за чего она вышла, случайно оставив переноску с питомцем в салоне.