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НовостиОбщество6 ноября 2026 14:42

Сбежавшего в аэропорту Краснодара кота вернули хозяевам в Батуми

Сбежавший перед перелетом из переноски в аэропорту Краснодара кот Василий, найденный спустя более месяца, воссоединился с хозяевами
Мария МАМАЕВА
Сбежавшего в аэропорту Краснодара кота вернули хозяевам в Батуми. Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Сбежавшего в аэропорту Краснодара кота вернули хозяевам в Батуми. Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Кота, сбежавшего из переноски в аэропорту Краснодара, вернули хозяевам в Батуми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании Red Wings.

«У этой истории наконец финал, которого мы все так ждали: кот Василий благополучно прилетел в Батуми и воссоединился со своей семьей!» - сообщает компания.

Инцидент произошел еще в сентябре, когда кот смог выбраться из переноски и сбежать в краснодарском аэропорту. Сотрудники службы наземного обслуживания воздушной гавани нашли его в конце октября. После этого авиакомпания связалась с владельцами животного, которые находились в Батуми - те подтвердили, что найденный кот действительно Василий.

Как рассказали в Red Wings, компания помогла организовать транспортировку питомца к хозяевам - пушистому пассажиру выделили отдельное кресло, и он отлично перенес полет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Воронеже вернули домой кота Феликса, забытого в автобусе. Во время поездки хозяйке кота стало плохо, из-за чего она вышла, случайно оставив переноску с питомцем в салоне.