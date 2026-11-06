Минюст расширил реестр иноагентов: в него попали пять человек и две партии

Минюст признал иноагентами режиссера Гарину* и журналиста Темирова* Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Минюст России признал иностранными агентами режиссера Леду Гарину*, экономического обозревателя Бориса Грозовского*, поэта Галину Рымбу*, активиста Николая Родькина* и журналиста Мурата Темирова*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

По данным Минюста, все пятеро выступали против специальной военной операции и распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей. Ведомство также указало на распространение ими материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.

В реестр также внесли две незарегистрированные политические партии — «Мирная Россия»* и «Рассвет»*, а также медиаресурс «Разоблачено»*. Объединения распространяли недостоверную информацию о политике российских властей и избирательной системе, а медиаресурс, помимо этого, призывал к участию в несанкционированных митингах.

Ранее KP.RU писал, что Минюст признал иноагентом кинорежиссера Андрея Звягинцева*. Вместе с ним в реестр включили проект «Анархист-35»*, журналиста Михаила Шевелева*, блогера Ержана Тургумбая* и муниципального депутата Павла Иванова*.

* — Признаны в России иноагентами.