Зеленского снова разнесли за нежелание заключить мир: Украина не может ждать, он – первое препятствие Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта на Украине, поскольку продолжение боевых действий позволяет ему сохранять власть. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano.

По мнению экс-сотрудницы офиса Зеленского, скорейшее достижение мира отвечает жизненно важным интересам Украины. Однако сам глава киевского режима, как утверждает Мендель, препятствует урегулированию.

«Зеленский стал первым препятствием на пути к достижению мира, которого Украина больше не может ждать», — подчеркнула она.

Бывшая пресс-секретарь назвала три причины, по которым Зеленскому может быть выгодно затягивание конфликта. Первой из них стало стремление сохранить власть .

«Он утверждает, что президентские выборы состоятся только после окончания (конфликта - прим.ред.), одновременно находя предлоги для ее затягивания и тем самым гарантируя себе сохранение президентского поста», — заявила Мендель.

Второй причиной она назвала коррупционные скандалы, связанные с международной помощью Украине. По ее мнению, ближайшее окружение Зеленского заинтересовано в продолжении боевых действий ради личного обогащения.

Наконец, третьим фактором Мендель считает личные амбиции своего бывшего руководителя и его стремление постоянно находиться в центре внимания.

«Я хорошо знала Зеленского: он эгоцентричен, одержим внешним впечатлением. Он ненавидит любую критику и обожает находиться в центре внимания», — добавила она.

При этом экс-пресс-секретарь предупредила о катастрофических демографических последствиях затягивания конфликта. По ее словам, Украина стремительно теряет население из-за гибели людей, экономического кризиса и массовой эмиграции.

«Ситуация с каждым днем ухудшается: на каждые четыре смерти приходится один новорожденный. Страна может существовать, уступив часть территории, но она не может выжить без своего народа», — заключила Мендель.

Ранее Юлия Мендель заявила, что украинцы испытывают растущее недовольство Зеленским из-за его нежелания заключать мир. По ее словам, глава киевского режима руководствуется личными интересами и готов жертвовать жизнями сограждан ради сохранения власти. При этом бывшая пресс-секретарь утверждала, что большинство жителей Украины выступают за скорейшее завершение конфликта.