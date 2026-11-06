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НовостиВ мире6 ноября 2026 15:17

DM: отца Меган Маркл арестовали за хранение детской порнографии

82-летний Томас Маркл-старший был задержан в доме престарелых во Флориде
Людмила МИТРОХИНА
82-летний Томас Маркл-старший был задержан в доме престарелых во Флориде. Фото: Gb News/Keystone Press Agency/Global Look Press

82-летний Томас Маркл-старший был задержан в доме престарелых во Флориде. Фото: Gb News/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отца Меган Маркл обвиняют в хранении детской порнографии. 82-летний Томас Маркл-старший был задержан в доме престарелых во Флориде. Об этом пишет Daily Mail.

«Томас Маркл-старший только что был арестован ФБР в связи с предполагаемым хранением детской порнографии», — отмечается в сообщении от иностранного издания.

Сейчас проводятся следственные мероприятия в отношении родителя супруги принца Гарри. Пока ни Меган Маркл, ни ее муж принц Гарри не дали комментарий по факту случившегося. Нужно отметить, что между отцом и дочерью были довольно прохладные отношения, они испортились в подростковом возрасте Меган Маркл. Из-за этого супруга принца Гарри даже попадала в скандал.