DM: отца Меган Маркл арестовали за хранение детской порнографии

82-летний Томас Маркл-старший был задержан в доме престарелых во Флориде. Фото: Gb News/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отца Меган Маркл обвиняют в хранении детской порнографии. 82-летний Томас Маркл-старший был задержан в доме престарелых во Флориде. Об этом пишет Daily Mail.

«Томас Маркл-старший только что был арестован ФБР в связи с предполагаемым хранением детской порнографии», — отмечается в сообщении от иностранного издания.

Сейчас проводятся следственные мероприятия в отношении родителя супруги принца Гарри. Пока ни Меган Маркл, ни ее муж принц Гарри не дали комментарий по факту случившегося. Нужно отметить, что между отцом и дочерью были довольно прохладные отношения, они испортились в подростковом возрасте Меган Маркл. Из-за этого супруга принца Гарри даже попадала в скандал.