Генсек НАТО объяснил, почему назвал Трампа «папочкой» Фото: REUTERS.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признался, что назвал президента США Дональда Трампа «папочкой» из-за ошибки перевода с нидерландского языка. Об этом он рассказал во время выступления в Вашингтоне.

По словам генсека альянса, во время встречи с американским лидером он хотел сказать, что «отец сердится». Однако вместо более нейтрального выражения использовал английское слово daddy, которое имеет несколько значений.

«"Папочка" — это была невероятная ошибка, с которой мне теперь жить всю оставшуюся жизнь», — признался Рютте.

Ситуация получила неожиданное продолжение. Оказалось, что сам Трамп оценил свое новое прозвище и даже решил использовать его для шуток.

«Позже я понял, что это можно истолковать совсем иначе. Он даже выпустил футболки с этой надписью, а когда вернулся из Гааги — после саммита, — выложил видео: "Папочка дома". Так что теперь это со мной навсегда. Но такова уж работа: иногда приходится нести на себе груз подобной ошибки», — отметил генсек НАТО.

Напомним, в июне 2025 года Марк Рютте назвал Трампа «папочкой» во время саммита НАТО в Гааге. Тогда американский лидер резко высказался о конфликте Ирана и Израиля, использовав нецензурную лексику. Генсек альянса попытался оправдать президента США, заявив, что иногда «папочке» приходится использовать грубые выражения, чтобы прекратить ссору.