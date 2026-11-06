Мужчина в КБР вовлек 15 человек в террористическую организацию Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Кабардино-Балкарии мужчина вовлек 15 знакомых в террористическую организацию. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Согласно материалам следствия, в марте 2024 года житель КБР решил создать структурное подразделение международной террористической организации.

«Путем уговоров и убеждения, он вовлек 15 своих знакомых к участию в деятельности ячейки, собираясь вместе с ними совершить на территории региона преступления террористического характера», - сообщили в СК.

В отношении мужчины, подозреваемого в вовлечении граждан в террористическую организацию, возбуждено уголовное дело. Деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками УФСБ и МВД по Кабардино-Балкарии.

Ранее KP.RU сообщал, что в Красноярском крае подростка обвинили в участии в деятельности организации, признанной в России террористической. 15-летний местный житель создал и занимался администрированием канала в одном из мессенджеров, заведено уголовное дело.