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НовостиПроисшествия6 ноября 2026 15:23

Мужчина в КБР вовлек 15 человек в террористическую организацию

В КБР возбудили уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в вовлечении граждан в террористическую организацию
Мария МАМАЕВА
Мужчина в КБР вовлек 15 человек в террористическую организацию

Мужчина в КБР вовлек 15 человек в террористическую организацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Кабардино-Балкарии мужчина вовлек 15 знакомых в террористическую организацию. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Согласно материалам следствия, в марте 2024 года житель КБР решил создать структурное подразделение международной террористической организации.

«Путем уговоров и убеждения, он вовлек 15 своих знакомых к участию в деятельности ячейки, собираясь вместе с ними совершить на территории региона преступления террористического характера», - сообщили в СК.

В отношении мужчины, подозреваемого в вовлечении граждан в террористическую организацию, возбуждено уголовное дело. Деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками УФСБ и МВД по Кабардино-Балкарии.

Ранее KP.RU сообщал, что в Красноярском крае подростка обвинили в участии в деятельности организации, признанной в России террористической. 15-летний местный житель создал и занимался администрированием канала в одном из мессенджеров, заведено уголовное дело.