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НовостиВ мире6 ноября 2026 15:23

Пентагон раскрыл масштаб недопоставок Украине: о чем говорится в докладах военного ведомства

РИА Новости: Украина не получила от США почти 43% вооружений
Анна АДАМАЙТЕС
РИА Новости: Украина не получила от США почти 43% вооружений

РИА Новости: Украина не получила от США почти 43% вооружений

Фото: REUTERS.

Украина не получила вооружения и военные услуги почти на 14,3 миллиарда долларов в рамках американской программы содействия безопасности USAI. Об этом свидетельствуют доклады генерального инспектора Пентагона, которые изучило РИА Новости.

С февраля 2022 года Конгресс США выделил на программу 33,5 миллиарда долларов. Однако к марту 2026 года стоимость фактически поставленных Киеву вооружений и услуг составляла 19,2 миллиарда долларов — около 57% от общей суммы. Таким образом, объем недопоставленной помощи достиг примерно 43%.

Программа USAI предусматривает закупку вооружений и военных услуг для Украины, в том числе у американских производителей.

Ранее KP.RU писал, что аудиторы Пентагона обнаружили задержки поставок боеприпасов Украине по программе USAI на срок от одного до 18 месяцев. По пяти контрактам подрядчики не выполнили обязательства по объему поставок, а недопоставка снарядов на конец ноября 2024 года превысила 336 тысяч единиц.