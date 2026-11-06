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НовостиПолитика6 ноября 2026 15:37

В Минобороны России появились новые должности: подробности

В Минобороны РФ введены должности начальника тыла и начальника вооружения
Анна АДАМАЙТЕС
В Минобороны РФ введены должности начальника тыла и начальника вооружения

В Минобороны РФ введены должности начальника тыла и начальника вооружения

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

В Минобороны России официально введены должности начальника тыла и начальника вооружения Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ 6 ноября подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, у министра обороны будет 12 заместителей, в том числе два первых заместителя, статс-секретарь — заместитель министра, начальник вооружения ВС РФ — заместитель министра, начальник тыла ВС РФ — заместитель министра, а также заместитель министра — начальник Главного военно-политического управления и заместитель министра — руководитель аппарата Минобороны

Ранее KP.RU писал, что 5 августа Владимир Путин распорядился сосредоточить все службы тыла Минобороны в едином центре. Руководителем объединенного тылового ведомства президент назначил генерал-полковника Валерия Солодчука.

В этот же день на встрече с руководством Минобороны Путин объявил о кадровых перестановках в военном ведомстве. В частности, Андрей Иванаев получил командование группировкой «Центр», а Денис Лямин возглавил Войска беспилотных систем.