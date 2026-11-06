Мэр Киева Кличко поставил на место охамевшего Зеленского: Украинец устроил истерику из-за отопления Фото: REUTERS.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на обвинения Владимира Зеленского в неготовности украинской столицы к отопительному сезону. В своем Telegram-канале градоначальник раскритиковал центральные власти за затягивание утверждения плана энергетической устойчивости города.

Кличко возмутился предложениями создать дополнительные структуры для помощи столице. По его словам, власти на протяжении нескольких месяцев не могли согласовать уже разработанные меры.

«Кто-то сегодня говорит о каких-то "кабинетах-коридорах" для помощи Киеву. Это после того, как почти полгода цинично не утверждали План устойчивости столицы! И рассказывали разные "легенды"», — написал мэр.

При этом Кличко подчеркнул, что городские службы давно занимаются подготовкой к возможным проблемам с энергоснабжением. Для этого еще весной был создан специальный штаб.

«Столица привлекла к нему экспертов, энергетиков, практиков, ученых. Штаб разработал возможные меры для различных сценариев развития ситуации. Не обо всем мы можем публично говорить», — добавил он.

Ранее Зеленский обвинил киевские власти в практически полном невыполнении задач по подготовке города к ударам по энергетической инфраструктуре. Его заявление последовало после того, как Кличко раскритиковал окружение главы киевского режима за коррупцию. Мэр тогда предупредил, что подобные проблемы подрывают обороноспособность Украины и доверие международных партнеров.