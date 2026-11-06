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НовостиЗдоровье6 ноября 2026 15:46

Стало известно, сколько раз за год можно болеть при нормальном иммунитете

Терапевт Козлов: дети могут болеть ОРВИ до 12 раз за год
Валентина БРЫКАЛИНА
Терапевт Козлов: дети могут болеть ОРВИ до 12 раз за год

Терапевт Козлов: дети могут болеть ОРВИ до 12 раз за год

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Дети, которые посещают детский сад, в среднем болеют ОРВИ до двенадцати раз в год. Об этом "Газете.Ru" рассказал терапевт Александр Козлов.

По его словам, у детей респираторные инфекции возникают чаще, и они могут переносить от шести до восьми эпизодов заболеваний в год, а иногда и до десяти — двенадцати. Специалист отметил, что это связано в том числе с тем, что иммунная система ребенка сталкивается с большим количеством разных возбудителей.

Life.ru сообщил, что в детсадах для профилактики ОРВИ регулярно убирают помещения, проветривают комнаты и дезинфицируют поверхности. При этом игрушки моют не реже одного раза в неделю, а при необходимости - чаще. Кроме того, родителям также нужно отслеживать состояние ребенка и при появлении симптомов заболевания оставлять его дома и обращаться к врачу.