Стало известно, сколько раз за год можно болеть при нормальном иммунитете

Терапевт Козлов: дети могут болеть ОРВИ до 12 раз за год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Дети, которые посещают детский сад, в среднем болеют ОРВИ до двенадцати раз в год. Об этом "Газете.Ru" рассказал терапевт Александр Козлов.

По его словам, у детей респираторные инфекции возникают чаще, и они могут переносить от шести до восьми эпизодов заболеваний в год, а иногда и до десяти — двенадцати. Специалист отметил, что это связано в том числе с тем, что иммунная система ребенка сталкивается с большим количеством разных возбудителей.

Life.ru сообщил, что в детсадах для профилактики ОРВИ регулярно убирают помещения, проветривают комнаты и дезинфицируют поверхности. При этом игрушки моют не реже одного раза в неделю, а при необходимости - чаще. Кроме того, родителям также нужно отслеживать состояние ребенка и при появлении симптомов заболевания оставлять его дома и обращаться к врачу.