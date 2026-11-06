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НовостиПроисшествия6 ноября 2026 15:44

В один момент накрыло волной: стало известно о состоянии россиянки, которую унесло в Баренцево море

Жительница Таганрога попала в реанимацию после того, как ее унесло волной в море
Людмила МИТРОХИНА
В один момент накрыло волной: стало известно о состоянии россиянки, которую унесло в Баренцево море

В один момент накрыло волной: стало известно о состоянии россиянки, которую унесло в Баренцево море

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Жительница Таганрога Виктория приехала с группой туристов в Териберку. Об этом пишет издание «КП-Ростов-на-Дону».

Вечером 5 ноября отдыхающие увидели северное сияние. Женщина поделилась в блоге восторженными фотографиями и видео. Она заявила, что сбылась ее мечта. Однако уже на следующий день путешествие закончилось трагедией.

Из-за штормового предупреждения в районе отменили выходы малых судов с туристами. Отдыхающие гуляли по пляжу. Виктория и еще один мужчина из группы подошли к воде во время высоких волн, их накрыло и утянуло в море. Викторию выбросило на берег. Сейчас она находится в реанимации. Подробности состояния не уточняются. Второго туриста продолжают искать.

Ранее KP.RU рассказал, что два года назад чуть не погиб мужчина. Он задремал на сап-борде и его унесло в море. Он отдыхал в Джубге, однако его обнаружили за 10 км до населенного пункта в открытом море.