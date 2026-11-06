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НовостиПолитика6 ноября 2026 15:46

Глава Мали передал президентам Нигера и Буркина-Фасо личное послание от Путина

Путин направил лидерам Нигера и Буркина-Фасо личное послание по итогам саммита «Россия - Африка»
Мария МАМАЕВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Переходный глава Мали Ассими Гоита передал лидерам Нигера и Буркина-Фасо Абдурахману Тчиани и Ибрагиму Траоре личное послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает новостной портал CINEWS.

«Малийский лидер выступил посредником в передаче конфиденциального послания из Москвы руководителям Нигера и Буркина-Фасо», - говорится в материале.

Отмчеается, что российский лидер напарвил президентам Нигера и Буркина-Фасо послание по итогам саммита «Россия - Африка», который проходил в Москве 28–29 октября.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел ряд двусторонних переговоров с главами африканских государств после завершения форума. Президент РФ, в том числе, встретился с главами Мали, Южного Судана, Центрально-Африканской Республики, Конго, Сомали.