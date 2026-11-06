ФАС возбудила 76 дел из-за нарушений на рынке топлива Фото: Мария ЛЕНЦ.

Федеральная антимонопольная служба России возбудила 76 дел о нарушениях на рынке нефтепродуктов и выдала 109 предупреждений. Из них 75 уже исполнены, сообщили в правительстве по итогам совещания о ситуации на топливном рынке.

Также стало известно, что власти регионов продолжают заключать соглашения с независимыми автозаправочными станциями для стабилизации цен. На данный момент подписано 154 таких соглашения в 53 субъектах России.

Ранее KP.RU сообщал, что ФАС продолжает масштабные проверки товаропроводящих цепочек, чтобы не допустить необоснованного роста цен на моторное топливо. В правительстве подчеркивали, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка горючим находится на особом контроле.

Также KP.RU писал, что ФАС заключила соглашения о поставках автомобильного топлива на внутренний рынок с 12 нефтяными компаниями. Они обязались обеспечивать поставки и ограничивать рост розничных цен на АЗС уровнем не выше инфляции.