Эксперт перечислила продукты для новогоднего стола, которые можно купить заранее

Аналитик Малиновская посоветовала заранее покупать икру для новогоднего стола Фото: Олег ЗОЛОТО.

Чтобы избежать предновогоднего ажиотажа и распределить расходы, возможно уже сейчас начать подготовку праздничного стола. Об этом "Газете.Ru" сообщил аналитик Ксения Малиновская.

По ее словам, нужно обратить внимание на продукты с длительным сроком хранения: горошек и кукуруза, оливки и маслины, шоколад и конфеты, чай и кофе и некоторые другеи.

"Заранее имеет смысл позаботиться и о красной икре: в декабре интерес к ней заметно возрастает, что отражается на цене", - сказала она.

Эксперт отметила, что сократить праздничные расходы, например, позволяет икра форели. Также заблаговременно можно купить и замороженную рыбу.

Life.ru рассказал, что большинство опрошенных россиян не готовы заменять натуральную красную икру ее дешевыми аналогами. При этом главным ориентиром при покупке остается стоимость деликатеса. А самыми востребованными оказались небольшие упаковки с икрой весом от 100 до 250 гр.