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НовостиОбщество6 ноября 2026 16:04

Эксперт перечислила продукты для новогоднего стола, которые можно купить заранее

Аналитик Малиновская посоветовала заранее покупать икру для новогоднего стола
Валентина БРЫКАЛИНА
Аналитик Малиновская посоветовала заранее покупать икру для новогоднего стола

Аналитик Малиновская посоветовала заранее покупать икру для новогоднего стола

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Чтобы избежать предновогоднего ажиотажа и распределить расходы, возможно уже сейчас начать подготовку праздничного стола. Об этом "Газете.Ru" сообщил аналитик Ксения Малиновская.

По ее словам, нужно обратить внимание на продукты с длительным сроком хранения: горошек и кукуруза, оливки и маслины, шоколад и конфеты, чай и кофе и некоторые другеи.

"Заранее имеет смысл позаботиться и о красной икре: в декабре интерес к ней заметно возрастает, что отражается на цене", - сказала она.

Эксперт отметила, что сократить праздничные расходы, например, позволяет икра форели. Также заблаговременно можно купить и замороженную рыбу.

Life.ru рассказал, что большинство опрошенных россиян не готовы заменять натуральную красную икру ее дешевыми аналогами. При этом главным ориентиром при покупке остается стоимость деликатеса. А самыми востребованными оказались небольшие упаковки с икрой весом от 100 до 250 гр.