Новак: РФ обеспечит стабильность своего топливного рынка и готова к нужным мерам Фото: Ольга ЮШКОВА.

Россия намерена обеспечить стабильность внутреннего топливного рынка и готова своевременно принимать все необходимые для этого меры. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает пресс-служба правительства.

Зампред кабмина подчеркнул, что контроль за обеспечением страны топливом должен оставаться одной из главных задач профильных ведомств. При этом реагировать на изменения ситуации необходимо без промедления.

«Необходимо держать руку на пульсе с ситуацией на рынке нефтепродуктов и своевременно принимать все необходимые меры для ее балансировки. Эта работа должна вестись федеральными ведомствами и региональными властями, а также отраслевыми компаниями в целях исполнения поручений президента. Обеспечение стабильности топливного рынка внутри страны — абсолютный приоритет», — подчеркнул Новак.

Ранее Александр Новак сообщил, что принятые правительством меры позволили увеличить производство бензина и дизельного топлива в России. По словам вице-премьера, на внутреннем рынке наблюдается положительная динамика, а нефтяные компании формируют дополнительные запасы горючего. При этом власти продолжают следить за соотношением производства и потребления нефтепродуктов.