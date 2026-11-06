Еще одна участница событий у тайной тюрьмы под Киевом внесена в «Миротворец» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» внесли еще одну участницу событий у тайной тюрьмы под Киевом. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

На сайте появились данные Валерии Ладыки, которая призывала толпу перевернуть автобус Нацгвардии Украины с военнослужащими у тайной тюрьмы. Женщину обвинили в нападении на украинских военных и действиях, «направленных на подрыв обороноспособности Украины».

Ранее KP.RU сообщал, что в базу «Миротворца» внесли девушку-медика, которая первой приехала на вызов в дом, который использовался в качестве тайной тюрьмы. Авторы сайта обвинили ее в создании провокаций и «участии в российских информационных спецоперациях против Украины». Также в реестр экстремистского ресурса включили 14-летнего подростка, спасенного из пыточной ТЦК.

Напомним, что на Украине разгорелся громкий скандал, связанный с тайной тюрьмой в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В подвале частного дома удерживали мобилизованных украинцев и пойманных дезертиров из ВСУ.