ГД может рассмотреть 11 ноября проект о составе вейпов во II чтении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Госдума 11 ноября может рассмотреть во втором чтении законопроект об обязательстве производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Такое решение было вынесено согласно решению профильного комитета по охране здоровья. Соответствующий документ был внесен в думскую базу.

"Направить настоящее решение, текст законопроекта и материалы к нему в Совет Госдумы для включения указанного законопроекта в проект порядка работы Госдумы на 11 ноября 2026 года для рассмотрения во втором чтении", — отмечается в документе.

Законопроект предлагает не считать коммерческой тайной данные о составе табачных изделий, усиливающих никотиновую зависимость, включая токсичные, канцерогенные, мутагенные и репротоксические вещества, а также их производные при нагревании или тлении. Депутаты Госдумы предложили перенести вступление закона в силу с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года.

Ранее KP.RU рассказал, что мнение общества о запрете продажи вейпов разделилось. Отмечается, что уже один регион РФ на добровольной основе запретит продажу этого товара с 2027 года. Речь идет о Татарстане.