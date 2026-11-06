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НовостиВ мире6 ноября 2026 16:16

Yle: Пожар лишил Финляндию пятой части семенного картофеля

Пожар произошел в одном из главных центров выращивания семенного картофеля в Финляндии
Анна АДАМАЙТЕС
Yle: Пожар лишил Финляндию пятой части семенного картофеля

Yle: Пожар лишил Финляндию пятой части семенного картофеля

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Из-за пожара в финской общине Тюрнявя уничтожено до 20% всего семенного картофеля страны. Об этом сообщила директор отдела растениеводства управления по продовольствию Финляндии Ханна Котермаа, ее слова передает Yle.

Тюрнявя и соседняя община Лиминка — основные центры производства семенного картофеля в стране. По данным телеканала, на них приходится значительная часть общего объема, который достигает почти 20 миллионов килограммов в год.

Семенной картофель используют для посадки и выращивания нового урожая. По словам Котермаа, продукция предназначена как для внутреннего рынка, так и для экспорта, поэтому последствия пожара затронут оба направления. При этом чиновница отметила, что на обычных потребителях происшествие сказаться не должно.

Ранее KP.RU писал, что в России обсуждали ситуацию с ценами на картофель. Эксперты отмечали, что стоимость овоща в магазинах остается выше прошлогодней. Среди проблем отрасли называли нехватку картофелехранилищ, из-за которой производителям сложно сохранять урожай до следующего сезона.