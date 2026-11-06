Врач перечислил признаки загустения крови

Уролог Хромов: головная боль и зуд могут указывать на загустение крови Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Головная боль может свидетельствовать о загустении крови. Об этом "Ленте.ру" рассказал уролог Роман Хромов.

Он отметил, что кровь становится более вязкой, например, при сильном обезвоживании, после выраженного потоотделения, рвоты или диареи.

По его словам, вязкость крови также повышается, если организм производит слишком много красных кровяных телец — эритроцитов. При этом возможными симптомами такого состояния, могут быть головная боль, головокружение, ухудшение зрения, утомляемость, покраснение кожи и зуд, особенно после теплого душа.

Специалист предупредил, что ставить диагноз, основываясь исключительно на перечисленных симптомах, нельзя, так как схожие жалобы встречаются при многих других состояниях.

RT сообщил, что отечественный лекарственный препарат от тромбоза может появиться на рынке в ближайшие два года.