DPA: два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Германии. Фото: Evannovostro/Shutterstock/Fotodom

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Германии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в местной полиции.

Уточняется, что инцидент произошел на в районе города Магдебург. Воздушное судно упало на проезжую часть, в последствии загоревшись. Причина возникшей аварии пока не установлена.

Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб извлекли из-под обломков тела двух человек. Правоохранители продолжают устанавливать детали и обстоятельства крушения самолета. Движение по части автомагистрали, где упало воздушное судно, полностью перекрыто.

Ранее KP.RU сообщал, что в США частный самолет упал посреди улицы в штате Флорида. Согласно заявлению портала Boca News, в результате авиакатастрофы погибли несколько людей.