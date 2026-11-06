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НовостиВ мире6 ноября 2026 16:22

DPA: два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Германии

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Германии, упав на проезжую часть в районе города Магдебург
Мария МАМАЕВА
DPA: два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Германии. Фото: Evannovostro/Shutterstock/Fotodom

DPA: два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Германии. Фото: Evannovostro/Shutterstock/Fotodom

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Германии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в местной полиции.

Уточняется, что инцидент произошел на в районе города Магдебург. Воздушное судно упало на проезжую часть, в последствии загоревшись. Причина возникшей аварии пока не установлена.

Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб извлекли из-под обломков тела двух человек. Правоохранители продолжают устанавливать детали и обстоятельства крушения самолета. Движение по части автомагистрали, где упало воздушное судно, полностью перекрыто.

Ранее KP.RU сообщал, что в США частный самолет упал посреди улицы в штате Флорида. Согласно заявлению портала Boca News, в результате авиакатастрофы погибли несколько людей.