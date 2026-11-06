Россиян предупредили о токсичности зеленого картофеля

Химик Сысуев посоветовал выбрасывать позеленевший картофель из-за токсинов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Даже если удалить зеленый участок, есть такой картофель не следует из-за токсинов. Об этом "Газете.Ru" рассказал химик Александр Сысуев.

"Зеленый цвет на клубне — это сигнал, что в этом месте накопился соланин, природный токсин, который защищает растение от вредителей и болезней", - сказал он.

Специалист пояснил, что соланин в большей степени концентрируется в кожуре, ростках и глазках, а также может распространяться вглубь клубня. Поэтому простое вырезание поврежденного участка не гарантирует, что токсин был удален полностью.

По его словам, соланин не разрушается при термической обработке, она только частично снижает его количество, но не устраняет полностью.

Life.ru предупредил, что в холодильнике картофель выделяет канцерогены, авокадо накапливает токсины, а лук покрывается опасной плесенью. Ведь ряд привычных овощей и фруктах при низких температурах превращаются в угрозу.