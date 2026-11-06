Россиянам рассказали о скором повышении пенсий и выплат

Депутат Бессараб: пенсии и выплаты повысят в России в феврале Фото: Олег ЗОЛОТО.

В России в следующем году проиндексируют все пенсии, пособия и другие соцвыплаты. Об этом "Ленте.ру" сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что в первом чтении были утверждены параметры бюджета страны на предстоящий год.

"В соответствии с которыми социальные выплаты, а их более 40, с 1 февраля 2027 года будут повышены на процент инфляции — прогнозное значение 6,8%", - сказала она.

По ее словам, на указанную процентную величину будет увеличен и размер маткапитала.

RT рассказал, что в 2027 году ожидается увеличение страховых пенсий. При этом соответствующие выплаты вырастут у 37,5 млн россиян. Такое пособие назначается в трех случаях: по старости, по инвалидности и при потери кормильца. При этом индексация таких пенсий ожидается дважды: в феврале и апреле.