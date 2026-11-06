Россиянам дали важный совет по употреблению красной икры

Эндокринолог Таукенова посоветовала съедать не более трех ложек икры в день Фото: Олег ЗОЛОТО.

Красная икра - ценный питательный продукт, богатый белком, полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и витаминами (A, D, E, группы B). Об этом "Ленте.ру" рассказала эндокринолог Лейла Таукенова.

"Красная икра стимулирует работу головного мозга, улучшает память, внимание, способствует укреплению сосудов сердца и служит для профилактики атеросклероза", - сказала она.

Однако, предупредила специалист, при всей полезности ее нельзя есть без меры. Ведь для консервации в красную икру добавляют соль и в нескольких чайных ложках деликатеса содержится почти суточная норма натрия. Кроме того, это очень калорийный продукт.

По ее словам, в день можно съедать 20-30 гр красной икры, то есть примерно 2-3 чайные ложки.

Life.ru сообщил, что красная икра может быть опасна для людей с аллергией на рыбу, гипертонией и заболеваниями почек из-за нагрузки на клубочковый аппарат.