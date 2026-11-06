Автоэксперт Ломанов: аварийность в гололед растет из-за несоблюдения дистанции Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Автоэксперт Андрей Ломанов дал советы автомобилистам по передвижению в гололед. Прежде всего, к аварии приводит несоблюдение дистанции в транспортном потоке.

Неверно выбранная скорость на скользком покрытии могут привести к потере контроля над автомобилем. Зимой эта проблема особенно актуальна, ведь аварийность растет из-за погодных условий.

Пытаясь затормозить или совершить резкий маневр, автомобилист часто не учитывает, что дорожное покрытие иное и тормозной путь увеличивается.

- Не каждый сможет быстро среагировать – это может привести к столкновению, - говорит автоэксперт Абзацу.

Еще одна ошибка зимой, приводящая к аварийности – это слишком высокая скорость при маневрировании. При таком маневре автомобиль имеет все шансы начать скользить, его выносит на обочину или встречную полосу.

- Поэтому много аварий из-за «доминошек», – пояснил Ломанов.

Он рекомендовал своевременно «переобуть» машину, а с наступлением даже небольших заморозков, прекратить поездки на летней резине.