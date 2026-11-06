В Самаре открыли мемориальную доску генералу разведки Евгению Питовранову

Мероприятие прошло в рамках международного патриотического проекта «Парад Памяти» Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Самаре 6 ноября состоялось торжественное открытие мемориальной доски с бюстом Евгению Питовранову, который руководил советской разведкой и контрразведкой. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Вся история жизни, весь трудовой путь службы и служения Евгения Петровича является примером для многих поколений», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В церемонии приняли участие заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, заместитель руководителя Службы организационно-кадровой работы ФСБ России Олег Южаков, сотрудники регионального Управления ФСБ, ветераны и представители молодого поколения. Евгений Питовранов в годы Великой Отечественной войны возглавлял областное управление госбезопасности в Куйбышеве. Позже он занимал должность заместителя министра государственной безопасности СССР, руководил внешней разведкой и Высшей школой комитета госбезопасности, был председателя Торгово-промышленной палаты страны.

Мероприятие прошло в рамках международного патриотического проекта «Парад Памяти». В 1941 году Куйбышев стал запасной столицей, и военный парад там по своей мощи не уступал московскому. Заместитель руководителя Службы организационно-кадровой работы ФСБ России Олег Южаков отметил, что сохранение памяти о таких людях сегодня особенно важно. По его словам, в эпоху гибридной войны противники пытаются переписать историю и стереть имена тех, кто защищал суверенитет страны.