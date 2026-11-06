Косметолог заявила об опасности аппаратных чисток для лица Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Домашние аппараты для чистки лица менее мощные, чем профессиональные, однако не становятся от этого безопасными. Об этом "Ленте.ру" рассказала косметолог Нана Носарева.

"Под видом обычных черных точек могут скрываться закрытые комедоны, воспалительное акне, розацеа, периоральный дерматит и другие состояния", - отметила она.

Специалист предупредила, что вакуумная чистка может вызвать синяки, стойкое покраснение и повреждение мелких сосудов, особенно при куперозе и розацеа. А ультразвуковой прибор при сильном надавливании способен привести к сухости, жжению и шелушению, добавила она.

По ее словам, самостоятельное вскрытие элементов акне способно привести к распространению инфекции.

Life.ru пояснил, что уход за кожей не должен быть слишком активным, а средства и процедуры следует выбирать по типу и возрасту, иначе можно причинить вред.