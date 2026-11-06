AFP: во Франции на пять лет осудили украинца за кражу криптовалюты Фото: Олег ЗОЛОТО.

Суд во Франции приговорил выходца с Украины к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч евро за мошенничество с криптовалютой. Мужчина незаконно создал миллиард цифровых токенов HLG и вывел их с платформы, ущерб на момент преступления оценивался в 14 млн долларов, сообщает AFP.

По материалам дела, с конца мая по август 2025 года обвиняемый при содействии бывшего сотрудника компании Holograph Foundation сгенерировал миллиард токенов, а затем перевел их на свой цифровой кошелек. Оттуда активы распределили по другим счетам на криптовалютных биржах.

Суд признал мужчину виновным во взломе системы автоматизированной обработки данных, мошенничестве в составе организованной группы, отмывании денег и преступном сговоре. Из пяти лет лишения свободы три назначены условно с испытательным сроком 36 месяцев.

Двое сообщников также получили наказания: один — два года лишения свободы, из которых 14 месяцев условно, и штраф 80 тысяч евро; второй — два года с отсрочкой исполнения наказания и штраф 40 тысяч евро.

Ранее KP.RU писал, что Верховный суд Хакасии оставил в силе приговор местному жителю, который похищал деньги пользователей криптовалютной биржи и легализовал около шести миллионов рублей. Мужчину приговорили к четырем с половиной годам колонии.