ИТ-эксперт Кучава: если жилье на каникулы сдают без условий - это мошенники Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ИТ-эксперт Галактион Кучава дал совет, как не нарваться на мошенников, арендуя недвижимость на новогодние праздники. Прежде всего, нужно обратить внимание на стоимость объекта.

Если слишком низкая, а профиль владельца создан совсем недавно, это может говорить, что за объявлением скрываются обманщики. Они делают ставку на новогоднюю спешку и невнимательность людей, что часто срабатывает.

- Самое главное, на что нужно обращать внимание, – это цена ниже рыночной, когда указывается какая-то срочность или суперусловия, красивые картинки, которые создают с помощью искусственного интеллекта, - рассуждает эксперт в беседе с Абзацем.

Отличить такое предложение от оригинала не просто, потому нужно относиться ко всему критично.

Порой владельцы сдают объект на каникулы с оговоркой: точное число гостей, ограничения по шуму или на животных. Если нет никаких условий – это тоже повод задуматься.

Если во время переписке такой собственник предлагает покинуть специальные платформы и перейти в мессенджеры, это тоже может быть маркером обмана.