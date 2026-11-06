СК завершил расследование дела о крупном хищении дизельного топлива у Минобороны Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крупном хищении дизельного топлива у Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба военных следственных органов СК РФ.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Романа Менчикова, обвиняемого в хищении имущества в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, в период с марта 2020 года по февраль 2026 года обвиняемый похитил более 108 тысяч литров дизельного топлива, которые были предназначены для нужд Минобороны. В результате противоправных действий российскому ведомству был причинен многомиллионный ущерб.

В отношении фигуранта дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый признал свою вину, дело будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее KP.RU сообщал, что гендиректора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева приговорили к трем годам лишения свободы за хищение дизельного топлива при выполнении государственного оборонного заказа.