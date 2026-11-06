Россиянам перечислили неочевидные симптомы рака

Онколог Садыкова назвала потливость и усталость возможными симптомами рака Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Коварность рака заключается в том, что на ранних стадиях он никак не проявляет себя, а явные симптомы обычно появляются на III или даже IV стадии. Об этом "Ленте.ру" сообщила онколог Лиана Садыкова.

По ее словам, к скрытым симптомам онкологии можно отнести потерю массы тела без причины, если человек не предпринимал никаких специальных шагов для похудения.

Она отметила, что еще одним неявным признаком является выраженная ночная потливость, то есть когда постельное белье оказываются мокрыми и их приходится менять.

"Постоянная усталость. Примерно на II стадии опухоль начинает выделять в кровоток продукты своей жизнедеятельности, токсины. Борьба организма с токсинами приводит к постоянному чувству усталости, слабости, изможденности", - сказала специалист.

RT рассказал о снижении летальности среди онкологических пациентов в течение первого года после выявления диагноза на 29,3% за семь лет.