Биолог рассказала, чем коричневый рис лучше белого Фото: Артем КИЛЬКИН.

Биолог Ирина Лялина рассказала NEWS.ru, чем полезен коричневый рис. По её словам, в этой крупе много клетчатки, магния и антиоксидантов, которые помогают пищеварению и держат сахар в крови под контролем.

Разница между видами риса — в обработке, уточнила специалист. Пропаренный рис обрабатывают паром, поэтому в нём остаётся больше витаминов и минералов, чем в шлифованном. Плюс у него ниже гликемический индекс, так что диабетикам он подходит лучше. А вот белый рис, очищенный от оболочки и зародышей, готовится быстрее и усваивается легче, но полезных веществ в нём меньше.

При этом чёрный рис обязан тёмным цветом антоцианам. В нём много антиоксидантов, он помогает бороться с воспалениями и поддерживает сердце.

Стоит отметить, что сливочное масло, свинина и рис стали самыми подешевевшими в сентябре. Цена на популярную крупу упала на 19 процентов за месяц.