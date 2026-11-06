Лукашенко потребовал искоренить иждивенчество в сельском хозяйстве Фото: Иван МАКЕЕВ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве и навести порядок во всех хозяйствах. В ближайшее время власти рассмотрят вопросы дотаций аграрному сектору, сообщает агентство БелТА.

«В сельском хозяйстве иждивенчество у нас чрезмерное. Это я уже вижу. Иждивенчества быть не должно», — заявил Лукашенко. По его словам, государство не намерено автоматически сокращать поддержку села: объем финансирования может даже вырасти. Однако президент потребовал разобраться, насколько обоснованно расходуются выделяемые средства и всем ли хозяйствам действительно нужна помощь.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил отправить на военные сборы чиновников и руководителей сельхозпредприятий, которые не справляются со своими обязанностями. Президент потребовал наладить работу в хозяйствах Витебской области и поручил подготовить стратегию развития региона.