Бумажные носовые платки опасны: вот почему Фото: Олег УКЛАДОВ.

Врач-терапевт Марина Орехович предупредила: привычные бумажные носовые платки могут быть опаснее, чем кажутся. Об этом она рассказала NEWS.ru. По словам специалиста, во время насморка слизистая носа становится отечной и куда более уязвимой к внешним раздражителям, а бумага в такой ситуации превращается в настоящий абразив.

Многие производители делают платки из переработанного сырья, то есть из макулатуры. Специалист отметила, чтобы очистить и отбелить такую бумагу, используют хлорную известь, отбеливатели, флуоресцентные агенты и промышленный тальк. Следы этих веществ остаются на платке. При контакте с воспаленной слизистой они запросто вызывают аллергию и раздражение.

А частое трение сухой бумагой оставляет микротравмы, которые становятся «входными воротами» для бактерий. Результат — покрасневшая, шелушащаяся и болящая кожа под носом.

Добавила Орехович и про влажные салфетки. В их пропитке нередко встречаются компоненты, вредные для слизистой, в том числе спирты. Они пересушивают кожу и ломают ее защитный барьер. Так что спасаться от насморка стоит с умом.

К слову, носовые платки порой становятся предметом совсем другого ажиотажа. Использованный платок французского актера Пьера Нине ушел с молотка на онлайн-аукционе за 100 тысяч евро.