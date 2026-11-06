Глава МАГАТЭ Гросси призвал отказаться от атак в районе Запорожской АЭС Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от атак в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он предупредил, что удары могут поставить под угрозу ядерные объекты, их персонал и инфраструктуру, необходимую для обеспечения безопасности.

«Я вновь призываю все стороны проявлять максимальную военную сдержанность и воздерживаться от атак, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты, их персонал или инфраструктуру, необходимую для обеспечения их безопасности», — говорится в заявлении Гросси в соцсети Х, опубликованном пресс-службой МАГАТЭ .

Глава агентства также подчеркнул, что сотрудники атомных станций должны иметь возможность выполнять свою работу, не опасаясь нападений, в том числе в городах, где они живут.

Напомним, 5 ноября глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудницы Запорожской АЭС и ее мужа при атаке беспилотника на автомобиль в Энергодаре. По его словам, дроны еще шесть часов не позволяли медикам приблизиться к машине.