Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 ноября 2026 17:36

Глава МАГАТЭ Гросси призвал отказаться от атак в районе Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси подчеркнул, что сотрудники атомной станции должны работать без опасений за свою жизнь
Анна АДАМАЙТЕС
Глава МАГАТЭ Гросси призвал отказаться от атак в районе Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал отказаться от атак в районе Запорожской АЭС

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от атак в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он предупредил, что удары могут поставить под угрозу ядерные объекты, их персонал и инфраструктуру, необходимую для обеспечения безопасности.

«Я вновь призываю все стороны проявлять максимальную военную сдержанность и воздерживаться от атак, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты, их персонал или инфраструктуру, необходимую для обеспечения их безопасности», — говорится в заявлении Гросси в соцсети Х, опубликованном пресс-службой МАГАТЭ .

Глава агентства также подчеркнул, что сотрудники атомных станций должны иметь возможность выполнять свою работу, не опасаясь нападений, в том числе в городах, где они живут.

Напомним, 5 ноября глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудницы Запорожской АЭС и ее мужа при атаке беспилотника на автомобиль в Энергодаре. По его словам, дроны еще шесть часов не позволяли медикам приблизиться к машине.