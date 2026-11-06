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НовостиОбщество6 ноября 2026 17:37

Автоэксперт призвал менять антифриз до наступления морозов

Концентрированную жидкость нужно разбавить водой в пропорции завода-изготовителя
Валентина БРЫКАЛИНА
Автоэксперт призвал менять антифриз до наступления морозов

Автоэксперт призвал менять антифриз до наступления морозов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Антифриз в автомобиле следует менять до прихода устойчивых низких температур. Об этом "Ленте.ру" рассказал автоэксперт Ашот Ерицян.

Он отметил, что нельзя заливать неразбавленный концентрат, надеясь, что это лучше защитит систему от разрыва при морозе

По его словам, готовый раствор можно использовать сразу, а концентрированную жидкость нужно разбавить водой в пропорции, указанной производителем.

"Чистый этиленгликоль замерзает при температуре ниже минус 13 градусов, а его смесь с водой в равных пропорциях — при минус 37", - пояснил автоэксперт.

Телеканал "Царьград" сообщил, что менять шины на зимнии необходимо при устойчивой температуре ниже +5...+7 градусов. В этих условиях летняя резина дубеет, сцепление снижается и увеличивается тормозной путь. Также до холодов важно проверить состояние аккумулятор.