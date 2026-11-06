Умер Юрий Каюров, народный артист России

Юрий Каюров в роли Ленина, фильм "Шестое июля". Фотохроника ТАСС

Умер Юрий Каюров, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. На момент смерти ему было 99 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении актера.

«Не стало Юрия Ивановича», - говорится в сообщении.

Актер известен зрителю по ролям Ленина в кино. В частности, он играл в таких фильмах «В начале века», «Сквозь ледяную мглу», «Шестое июля», «Угол падения», «Ленин в Париже» и др.

Юрий Каюров. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. Он окончил Ленинградский государственный театральный институт имени Островского, в 1952 году дебютировал на сцене Саратовского театра драмы, где за 15 лет работы сыграл множество ролей.

Ранее KP.RU сообщал, что на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Московского драматического театра имени Пушкина Владимир Григорьев. Как заявили в окружении актера, причиной его смерти стала продолжительная болезнь, однако подробности заболевания Григорьева не уточняются.