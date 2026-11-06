Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 ноября 2026 18:20

Четыре человека скончались в ДТП с грузовиком на трассе в Татарстане

В настоящее время проводится расследование случившегося
Людмила МИТРОХИНА
Четыре человека скончались в ДТП с грузовиком на трассе в Татарстане

Четыре человека скончались в ДТП с грузовиком на трассе в Татарстане

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Четыре человека погибли 6 ноября в ДТП на трассе между Набережными Челнами и селом Сарманово в Татарстане. Об этом пишет издание «Известия».

Вблизи села Шигаево в Сармановском районе грузовой Volvo столкнулся с Lada Xray. В аварии погибли двое детей. Детали происшествия уточняются.

В ДТП погибли водитель Lada и трое пассажиров. Выжила 13-летняя девочка, доставленная в больницу Набережных Челнов с тяжёлыми травмами. Прокурор Сармановского района Алексей Панишев выехал на место происшествия, надзорное ведомство контролирует проверку.

Ранее KP.RU рассказал о крупной аварии этим летом в Саратовской области. Тогда столкнулись Renault Logan и Hyundai Accent. Всего было восемь пострадавших в аварии. Отмечается, что шестеро погибли, а еще двое отправлены в больницу.