Четыре человека скончались в ДТП с грузовиком на трассе в Татарстане Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Четыре человека погибли 6 ноября в ДТП на трассе между Набережными Челнами и селом Сарманово в Татарстане. Об этом пишет издание «Известия».

Вблизи села Шигаево в Сармановском районе грузовой Volvo столкнулся с Lada Xray. В аварии погибли двое детей. Детали происшествия уточняются.

В ДТП погибли водитель Lada и трое пассажиров. Выжила 13-летняя девочка, доставленная в больницу Набережных Челнов с тяжёлыми травмами. Прокурор Сармановского района Алексей Панишев выехал на место происшествия, надзорное ведомство контролирует проверку.

Ранее KP.RU рассказал о крупной аварии этим летом в Саратовской области. Тогда столкнулись Renault Logan и Hyundai Accent. Всего было восемь пострадавших в аварии. Отмечается, что шестеро погибли, а еще двое отправлены в больницу.