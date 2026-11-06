Пиццу можно есть без сильного вреда: на скольких кусках стоит остановиться Фото: FOTODOM/Shutterstock

Диетолог Татьяна Селезнева в разговоре с aif.ru назвала безопасную норму пиццы и пирогов. По ее словам, здоровому человеку стоит ограничиваться 1–2 кусками пиццы в день. Врач подчеркнула: мучными изделиями не нужно увлекаться, особенно если есть проблемы с сердцем и сосудами или диабет.

Селезнева уточнила, что баловать себя пирогами и пиццей лучше изредка и по праздникам. Порция должна быть скромной — те же 1–2 куска. Врач объяснила, кому такая еда противопоказана: людям с болезнями системы пищеварения, лишним весом, диабетом и сердечно-сосудистыми патологиями.

Даже тем, у кого перечисленных заболеваний нет, диетолог не советует налегать на выпечку. Пироги — только по праздникам и понемногу, 1–2 штуки. Пицца — не больше 1–2 кусков. Проще говоря, вкусно, но без фанатизма.

А в начале ноября 2026 года вокруг пиццы разгорелась уже не медицинская, а общественная дискуссия. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и советник президента Елена Ямпольская предложили убрать ее из меню школьных и студенческих столовых. Об этом сообщает RT.