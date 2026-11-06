Учёные нашли замену обычной соли: она может спасти около 3 млн человек в год Фото: FOTODOM/Shutterstock

Учёные из Института глобального здравоохранения Джорджа и Университета Нового Южного Уэльса провели исследование по 193 странам. Вывод простой: переход на соль, обогащённую калием, каждый год спасал бы почти 3 млн жизней и предотвращал 10 млн новых случаев болезней сердца и почек. Об этом пишет aif.ru.

Такая соль уже продаётся. Часть хлорида натрия в ней заменили на хлорид калия, а вкус и вид остались прежними. Профессор Брюс Нил объяснил: людям не придётся ломать многолетние привычки, солить еду можно как раньше, только пользы от этого будет куда больше.

Проблема в том, что избыток натрия задерживает жидкость, гонит давление вверх и бьёт по сосудам. А калия многим не хватает. Но есть нюанс: при болезнях почек обогащённая соль опасна, калий может накапливаться в крови.

По данным ВОЗ, 70–80% натрия мы получаем не из солонки, а из готовых продуктов — хлеба, колбас, сыров, соусов и фастфуда. Врач Екатерина Бурляева советует читать этикетки и выбирать еду попроще, а калий добирать из кураги, бананов, картофеля и киселя.

При этом гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT рассказала, в чем принципиальное отличие разных видов газированных напитков и есть ли вода, которую можно пить хоть каждый день. Она призвала не пить минеральную солёную воду без консультации со специалистом.