«Я хуже, я плохой»: психолог объяснила, чем опасно сравнение с другими Фото: Оксана ЗУЙКО.

Психолог Елена Скрипачёва в беседе с RT объяснила, что привычка сравнивать себя с другими — не хорошая и не плохая сама по себе. Это автоматический механизм мозга: анализировать и сопоставлять он начинает без нашего участия.

Вред начинается, когда сравнение становится фоном, причиняет боль и не ведёт к действию. Отдельная ловушка — соцсети, где чужой успех превращается в мерило, к которому надо стремиться.

Польза появляется, если человек адекватно воспринимает чужой пример, видит в нём возможности и получает конкретную инструкцию к действию. Скрипачёва советует сравнивать себя с ровесниками со схожим опытом и условиями, а вот со знаменитостями — лучше не надо: мы не знаем всей подноготной звёзд, и самооценка рушится.

Полезное сравнение вызывает азарт, восхищение и желание действовать, токсичное — зависть, бессилие и самобичевание. Если оно стабильно портит настроение, ведёт к откладыванию дел или внутренней агрессии, пора что-то менять. Помогут анализ цели сравнения, дневник или список выполненных за неделю задач и собственная конкретная цель.

При этом в современном мире многие люди сталкиваются с проблемой низкой самооценки. Клинический психолог Софья Кремлева рассказала, что с этим можно и нужно бороться.