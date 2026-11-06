Путин обсудил с членами Совбеза РФ предстоящие переговоры в Абу-Даби

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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ предстоящие трехсторонние переговоры при участии Украины и США, которые пройдут в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с членами Совета безопасности. Обсуждались <...> предстоящие трехсторонние переговоры в Арабских Эмиратах», - говорится в сообщении.
Перед началом очередного совещания Совета Безопасности Владимир Путин представил его членам делегацию, которая представит Россию на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби.
Путин подтвердил, что переговоры в Абу-Даби должны начаться 10 ноября. Помимо предстоящей трехсторонней встречи на тему урегулирования конфликта на Украине президент также обсудил с членами Совбеза РФ вопросы обеспечения продовольственной безопасности России.
Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл тему предстоящих переговоров. Он заявил, что на встрече делегации будут обсуждать вопросы, связанные с гарантиями безопасности.