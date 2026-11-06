Путин обсудил с членами Совбеза РФ предстоящие переговоры в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ предстоящие трехсторонние переговоры при участии Украины и США, которые пройдут в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с членами Совета безопасности. Обсуждались <...> предстоящие трехсторонние переговоры в Арабских Эмиратах», - говорится в сообщении.

Путин показал делегацию, которая будет представлять Россию на трёхсторонних переговорах в ОАЭ Перед началом очередного совещания Совета Безопасности Владимир Путин представил его членам делегацию, которая представит Россию на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби.

Путин подтвердил, что переговоры в Абу-Даби должны начаться 10 ноября. Помимо предстоящей трехсторонней встречи на тему урегулирования конфликта на Украине президент также обсудил с членами Совбеза РФ вопросы обеспечения продовольственной безопасности России.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл тему предстоящих переговоров. Он заявил, что на встрече делегации будут обсуждать вопросы, связанные с гарантиями безопасности.