В Таиланде обнаружили загадочный объект из космоса: подробности Фото: Виктория МИНАЕВА.

В Таиланде на острове Май Пай в провинции Краби нашли необычный предмет, напоминающий космический мусор. Его происхождение выясняют специалисты. Об этом сообщает таиландский государственный телеканал Thai PBS (Thai Public Broadcasting Service).

На берег выбросило круглый металлический объект, похожий на деталь космического аппарата. Специалисты предполагают, что этот объект — космический мусор.

«Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий (GISTDA) начало расследование», — говорится в сообщении от издания.

Эксперты проведут инженерный анализ объекта для установления его происхождения. Власти советуют не трогать и не перемещать космический мусор из-за возможной токсичности.

Ранее KP.RU рассказал, что жители российской деревни пожаловались, что видят светящийся золотой шар. При этом объект то возникает, то пропадает. Местные жители не могут отследить, с чем связано появление объекта.