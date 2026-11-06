Европу застали врасплох: чиновники ЕС опешили после слов Кушнера об архитектуре безопасности

FT: заявление Кушнера об архитектуре безопасности стало неожиданностью для ЕС Фото: REUTERS.

Заявление Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, об архитектуре безопасности в Европе при участии России стало неожиданностью для чиновников из ЕС. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Решение по вопросам, затрагивающим безопасность Евросоюза, должно приниматься самим Евросоюзом», - приводит источник слова одного из европейских чиновников, который отреагировал на слова Кушнера.

Как отмечает издание, европейцы, которых застали врасплох, опасаются заключения сделки между РФ и США в ущерб интересам Европы.

Ранее зять американского лидера заявил о возможных договоренностях с Россией в сфере европейской безопасности. По словам Кушнера, в США убеждены, что прочный мир в Европе невозможен без договоренностей при участии России и НАТО. Однако последствия конфликта на Украине и накопленное недоверие делают эту задачу «чрезвычайно трудной».