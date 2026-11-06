Трамп назначил Стивена Миллера на пост главы аппарата Белого дома

Стивен Миллер. Фото: Aaron Schwartz-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил Стивена Миллера на должность главы аппарата Белого дома. Об этом американский лидер сообщил в пятницу, 6 ноября, в социальной сети Truth Social.

«Я рад объявить о том, что Стивен Миллер, <...> являющийся одним из моих ближайших советников, станет руководителем аппарата (Белого дома - прим. ред.)», - написал Трамп.

Как уточнил президент США, полномочия Миллера на новой должности вступят в силу с 9 ноября 2026 года. В настоящее время Стивен Миллер занимает пост заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации Трампа.

При этом действующая глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, которая покинет эту должность, перейдет в неправительственную структуру, связанную с политической деятельностью президента США.