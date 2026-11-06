«Европу описывали как цветущий сад»: Медведев иронично высказался о беспорядках во Франции

Медведев прокомментировал поджог школы во Франции, в которой находились люди Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент во французском городе Лион, где подожгли здание школы с находящимися внутри людьми. Пост политик опубликовал в личном аккаунте в социальной сети X.

«В Лионе подожгли школу с людьми внутри. Я помню, что один парень по фамилии Боррель из ЕС описывал Европу как цветущий "сад". Хотели бы посетить такой сад?» - иронично поинтересовался Медведев.

К публикации зампред Совбеза РФ также прикрепил видео, на котором показан горящий вход в здание школы и валяющиеся рядом мусорные баки.

Напомним, что Францию вновь охватили массовые беспорядки и протесты. 5 ноября группа лиц устроила поджог здания лицея в коммуне Турнефей под Тулузой. Учебное заведение было временно закрыто.

По призыву крупнейших профсоюзов по всей стране прошла общенациональная забастовка, а на улицы вышли 270 тысяч человек, а из-за протестов в Париже пришлось закрыть Лувр и Эйфелеву башню.