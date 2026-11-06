Около 400 тысяч работников металлургической отрасли ФРГ вышли на протесты Фото: REUTERS.

Около 400 тысяч сотрудников металлургической и электротехнической отраслей Германии провели предупредительные забастовки после окончания обязательного отказа от стачек 1 ноября. Сотни тысяч работников вышли на улицы Германии, требуя своих зарплат. Об этом сообщил промышленный профсоюз IG Metall.

Протесты охватили 3,8 тыс. предприятий по всей стране. На заводе Audi в Неккарзульме митинг собрал более 6,5 тыс. человек. Основные требования — защита покупательной способности из-за высокой инфляции и инвестиции в немецкие производства.

Ранее KP.RU рассказал, что канцлер Германии Фридрих Мерц признал проблемы в Германии. Однако он продолжил говорить о дальнейшем финансировании Украины и якобы угрозе со стороны России. Несмотря на нарастающие протесты в своей стране, Мерц продолжает перенаправлять внимание на совершенно другое, чтобы оправдать свою провальную политику.