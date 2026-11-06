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НовостиВ мире6 ноября 2026 19:49

Около 400 тысяч работников металлургической отрасли ФРГ вышли на протесты

Волна протестов прошла по всей стране
Людмила МИТРОХИНА
Около 400 тысяч работников металлургической отрасли ФРГ вышли на протесты

Около 400 тысяч работников металлургической отрасли ФРГ вышли на протесты

Фото: REUTERS.

Около 400 тысяч сотрудников металлургической и электротехнической отраслей Германии провели предупредительные забастовки после окончания обязательного отказа от стачек 1 ноября. Сотни тысяч работников вышли на улицы Германии, требуя своих зарплат. Об этом сообщил промышленный профсоюз IG Metall.

Протесты охватили 3,8 тыс. предприятий по всей стране. На заводе Audi в Неккарзульме митинг собрал более 6,5 тыс. человек. Основные требования — защита покупательной способности из-за высокой инфляции и инвестиции в немецкие производства.

Ранее KP.RU рассказал, что канцлер Германии Фридрих Мерц признал проблемы в Германии. Однако он продолжил говорить о дальнейшем финансировании Украины и якобы угрозе со стороны России. Несмотря на нарастающие протесты в своей стране, Мерц продолжает перенаправлять внимание на совершенно другое, чтобы оправдать свою провальную политику.