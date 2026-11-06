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НовостиВ мире6 ноября 2026 19:58

В США задержали двух подозреваемых в раздаче конфет с наркотиками на Хэллоуин

В США 15 детей получили от неизвестных лиц конфеты с наркотиками во время празднования Хэллоуина, двое подозреваемых задержаны
Мария МАМАЕВА
В США задержали двух подозреваемых в раздаче конфет с наркотиками на Хэллоуин. Фото: Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

В США задержали двух подозреваемых в раздаче конфет с наркотиками на Хэллоуин. Фото: Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

В США правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в раздаче детям конфет с наркотиками во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщает издание Newsweek.

Согласно источнику, 31 декабря 15 детей в возрасте от года до шести лет получили от неизвестных лиц пакеты жевательных конфет, пока ходили по домам соседей во время праздника, где их угощали сладостями.

Некоторые родители обратили внимание на необычную упаковку угощения. Подозревая что, что в конфетах могут содержаться запрещенные вещества, они обратились в полицию. Анализ подтвердил наличие наркотиков в странных конфетах. При этом неизвестно, успел ли кто-то из детей их попробовать.

Полиция арестовала двух мужчин 80 и 45 лет по подозрению в причастности к инциденту. В ходе обыска в доме задержанных были изъяты оружие и наркотики.

Ранее KP.RU сообщал, что в США за хеллоуинские выходные погибли 76 человек в результате стрельбы на вечеринках и других праздничных мероприятиях. Еще более 200 человек получили ранения.