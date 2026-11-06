Россотрудничество: ряд политиков в ФРГ готовы возобновить работу Русского дома. Фото: IMAGO/stefan zeitz/Global Look Press

Некоторые немецкие политики выступили против закрытия Русского дома в Берлине. Они сочли это решение ошибочным. При приходе к власти данные политические силы готовы восстановить работу Русского дома. Так сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка в диалоге с ТАСС.

По его данным, некоторые политики в ФРГ могут изменить ситуацию в отношениях между Москвой и Берлином. Вопрос работы Русского дома остается сложным, признал он.

"Данное решение народ Германии воспринял очень неоднозначно, много было примеров того, как граждане Германии выражали свое недовольство", - напомнил Игорь Чайка.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что инцидент с Русским домом снова указывает на русофобский курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Она отметила, что основная задача комплекса - быть проводником культуры России для граждан Германии.