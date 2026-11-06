Ряд активов конгломерата Japan Tobacco Inc. перейдут во временное управление в России

Путин передал под временное управление несколько активов структуры JTI Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российский лидер Владимир Путин 6 ноября подписал указ о передаче во временное управление нескольких активов РФ, принадлежащих структуре конгломерата Japan Tobacco Inc. Распоряжение появилось на портале правовой информации.

Так, 100% акций "Переславль-табак", 100% долей в уставном капитале ООО "Дж. Т. И. Инновационные продукты" и все доли в уставном капитале ООО "Дж. Т. И. Россия" передадут под управление АО "Промышленные активы". Они принадлежат международной компании JTI Investments Sarl.

Новый управляющий также получил контроль над долями табачной фабрики "Петро" на Петергофском шоссе в Петербурге и предприятия "Крес Нева" в Ленинградской области. Второе занимается обработкой табачного сырья. АО "Промышленные активы" сможет управлять переданными ему предприятиями, но не получит права продавать их или распоряжаться имуществом по своему усмотрению.