Силы НАТО вновь появятся в Черном море: начинаются учения Poseidon

В акватории Черного моря пройдут учения НАТО по противодействию подводным минам Фото: REUTERS.

Страны-члены НАТО вновь приступают к военным учениям. Они пройдут в акватории Черного моря. Учения Poseidon посвящены работе по противодействию подводным минам. Так оповестили в пресс-службе НАТО.

Альянс сообщил, что учения призваны укрепить сотрудничество сил союзников. В этот раз мероприятия проведет болгарская сторона.

В маневрах примут участие Румыния, Турция и Болгария. От других государств не последовало официального подтверждения. В прошлый раз таких стран было 13.

Ранее Североатлантический альянс провел ежегодные учения по ядерному сдерживанию под названием Steadfast Noon. Они стартовали 13 октября. Маневры провели на территории Италии. Всего в учениях поучаствовали 17 государств-членов НАТО.